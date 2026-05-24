愛知県豊橋市の動物園「のんほいパーク」でペンギンの赤ちゃん3羽が相次いで生まれ、子育てする様子が人気を集めています。ミナミイワトビペンギンのヒナは5月4日と5日に、ジェンツーペンギンのヒナは8日に孵化しました。このうち、ミナミイワトビペンギンの赤ちゃん2羽は観覧通路から見ることができ、母親のペンギンに甘えたりよちよち歩いたりする姿が見られます。6月末までは子育ての様子を楽しめるという