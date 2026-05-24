J1百年構想リーグで生まれたゴラッソ柏レイソルは5月23日、J1百年構想リーグ第18節でジェフユナイテッド千葉と対戦し、4-2で勝利を収めた。24歳のFW細谷真大は密集地帯を強引に打ち破る鮮やかゴールを決めた。2-1とリードして迎えた後半30分だった。ボックスの手前でパスを受けた細谷がDFに囲まれた状況からうまくボールをキープ。わずかなスペースを見つけて右足を振り抜いた。弾丸のようなシュートはゴール右上隅に突き刺さ