１８日、天津島津液圧で稼働を開始したターボ分子ポンプ生産ライン。（天津＝新華社配信）【新華社天津5月24日】精密機械大手の島津製作所の中国子会社、天津島津液圧（天津市西青区）はこのほど、1200万元（1元＝約23円）余りを投じたターボ分子ポンプの生産ラインが稼働を開始したと発表した。ターボ分子ポンプは半導体産業で重要な真空部品で、今回の生産ラインは同社が海外に初めて設置する中核製品の生産ラインとなる。半