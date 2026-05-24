◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）12場所ぶりに大関に復帰した霧島（30＝音羽山部屋）は優勝決定戦で小結・若隆景（31＝荒汐部屋）に敗れて2場所連続優勝を逃した。前に出る若隆景の圧力に対応することができず、一気に押し出された。2横綱、2大関が不在となった波乱の夏場所は、初日から7連勝を飾るなど安定した強さを発揮。優勝争いを引っ張ってきたが、勝てば王手となる14日目に伯乃富士に敗れて痛恨