２４日午後０時５５分頃、福島県南相馬市で行われていた国の重要無形民俗文化財「相馬野馬追（のまおい）」の会場で、コース外へ逃げ出した馬と観客らが接触した。相馬野馬追の実行委員会によると、少なくとも６人が重軽傷を負った。この日は南相馬市雲雀（ひばり）ヶ原（がはら）祭場地で、騎馬武者が１・２キロの周回コースを疾走する「甲冑（かっちゅう）競馬」が行われていた。逃げた馬に人は乗っていなかったという。