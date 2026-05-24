◇セ・リーグヤクルト0―1DeNA（2026年5月24日横浜）ヤクルト先発の奥川恭伸は8回5安打1失点の好投。打線の援護なく4敗目を喫したが、レギュラーシーズンでは初の完投に「今までほどキツさを感じなかった。その点しっかり去年より、体力的に強くなっているなと実感できた」と手応えを口にした。21年のCSファイナルSの巨人戦で完封勝利を挙げているものの、レギュラーシーズンでは初。自己最長の8回を97球でまとめた。