三重県熊野市で24日、市民参加型のイベント「オール熊野フェスタ」が開かれました。JR熊野市駅前の特設ステージでは、地元の子どもたちのダンスや合唱団が美しい歌声を響かせ会場を盛り上げました。イベントは、住民同士の関わりを深め市の活性化につなげるのが狙いで、2012年に始まり今年は12回目です。会場には地元の特産品が並んだマルシェコーナーのほか、子供向けのボルダリングやトランポリ