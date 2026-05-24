きょう（24日）午後、岡山県瀬戸内市邑久町の住宅で火事がありました。 【地図を見る】 消防によりますと、きょう午後0時43分ごろ、瀬戸内市邑久町尾張で、近くに住む人から「近所の建物が燃えている。中に人がいるかどうかは分からない」と消防に通報がありました。 消防車が11台が出動し、火は約2時間後に消し止められましたが、岐阜県高山市に住む保険外交員、井方由加里さん（40）が所有する木造2階建ての住宅1棟、約150平