たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！ずらりと並んだ「雲」の中に、1文字だけ違う漢字が紛れています。形がよく似ているため、油断していると見落としてしまうかも。制限時間1分で、別の漢字を見つけ出してみましょう！問題：「雲」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。ヒント：右半分にあります。答えを見る↓↓↓↓↓正解：雪正解は上から3つ目