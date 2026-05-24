阪神3連戦で1勝もできず、巻き返しを期す阿部監督(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext巨人が伝統の一戦で一矢報いることはできなかった。巨人は5月24日の阪神戦に3−6と敗れ、カード3連敗。一時は7連勝と破竹の勢いを見せたチームも4連敗と急降下している。【動画】この打撃を見よ！立石が放った圧巻のプロ初アーチまたも阪神打線の勢いを止められなかった。先発はここまで5勝をマークしているドラ1ルーキー左腕の竹丸和幸。