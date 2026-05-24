歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月24日、自身のInstagramを更新。息子が女性に加工した写真を披露しました。【写真】市川團十郎、息子の加工で女性の姿に「シゴでき感がすごい」團十郎さんは「勸玄から、パパを女の人にしたよ。と、、 え？」とつづり、息子・勸玄さんが女性に加工した自身の写真を投稿。きりっとした目元やロングヘアが印象的な美しい姿を披露しています。この投稿にコメントでは「つよ！！！！」「後藤久美子さん