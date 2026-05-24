大相撲 夏場所は２４日 千秋楽を迎え、宇土市出身の義ノ富士が幕内初優勝を目指しましたが、惜しくも逃しました。 悲願の幕内初優勝に向け、地元 宇土市ではパブリックビューイングが開かれ、市民たちが勝負の行方を見守りました。優勝の可能性が残る 義ノ富士 は同じ勝ち星で並ぶ 琴栄峰 に勝ち4敗を守りました。しかし その後3敗の 若隆景 が勝ったため、悲願の初優勝にはあと一歩及ばず。会場では今場所、敢闘賞に輝いた