フローラS勝ち馬で2番人気に推されたラフターラインズは3着。大外18番枠から直線は懸命に伸びたが、ゴールでは前に2頭いた。騎乗したレーンは「パドック、返し馬、ゲート裏と凄くいい精神状態で臨めた。いいスタートを切れましたが、外枠で少し外を回る形になってしまった。ペースが上がってからは折り合いもついたし、直線でも長いスパンのハイスパートを見せてくれました。全てを出し切って走ってくれています。将来期待できる