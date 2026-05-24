※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。 「グループごとに思想や目指しているものが全然違う。だからアイドルは面白いんです」エンターテインメントの象徴である「アイドル」を、現代純文学の旗手が描いたらどうなるのか。『IDOL』にその答えがある。「ダンス＆ボーカルグループの面白さに目覚めたきっかけは、BTSの『IDOL』です。メンバーの衣装のおしゃれさに目を奪われ、サビの振り付けのすごさに驚き