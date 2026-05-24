ボートレース宮島の「第２０回日本トーター賞ＢＴＳ安芸高田開設７周年記念」が２５日、開幕する。須藤博倫（４８＝埼玉）が今節手にしたのは２連率２３％の７５号機。前検のスタート特訓を終え「早急に何かしないと、という感じ。感触はやばい。スタートの景色は良くないし、ダメな感じで回っていない」と底上げは急務だ。ただ当地は２０２２年４月Ｇ?開設６８周年以降、３連続優出中。「若い時はそうでもなかったが、最近