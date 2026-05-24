武雄競輪Ｆ?「２０２６年度全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」は２４日、最終日を開催した。１２Ｒのスーパープロピストレーサー賞（１着賞金４６２万円＝副賞含む）は深谷知広（３６＝静岡）が先行した郡司浩平のマークから番手まくりで勝利。自身初めてのＳＰＲ賞制覇を果たした。１番車の郡司がＳを取って前からの組み立て。赤板で別線が切りに来ない予想外の展開でも、南関東のゴールデンコンビは全く動じなかった