戦国大名の松永久秀はどんな武将だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「秀吉と同じく百姓の生まれながら、将軍と同格の身分にまで大出世した。さまざまな悪い噂があるが、近年の研究で覆されている」という――。■秀吉の窮地を救った「松永久秀の謀反」柴田勝家（山口馬木也）が総大将を務める軍勢に参加しながら、作戦をめぐって勝家と対立すると、羽柴秀吉（池松壮亮）は、織田信長（小栗旬）の許可がないまま勝手に退却して