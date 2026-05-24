歌手ムンウォンが、新婚生活の至る所に設置された監視カメラに関して、コメントした。妻で男女グループ・コヨーテのメンバー、シンジの安全を考慮した決断だと説明した。去る5月23日、ムンウォンは自身のSNSを通じて「家の外に設置された監視カメラは、以前の家主が使用していたものをそのまま引き継いだ」として、「シンジさんの安全とセキュリティのため、今も使っている」と明らかにした。【写真】シンジの結婚、全国民が反対す