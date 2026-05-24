名古屋市中村区の路上で23日夜、軽トラックで荷下ろしをしていた男性が、後ろからきた軽トラックにはねられ意識不明の重体となっています。23日午後10時ごろ、中村区椿町の道路脇で、軽トラックの後ろで荷下ろしをしていた岐阜県大垣市の55歳の男性が、後ろから来た軽トラックにはねられました。男性は2台の軽トラックに挟まれ、病院に搬送されましたが意識不明の重体です。警察は、追突した軽トラックを運転していた岐阜