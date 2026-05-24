デート代を彼女に払ってもらうのはカッコ悪い！と考える男性は多いもの。見栄っ張りな彼氏の懐事情が心配なら、男のプライドを傷つけずにさりげなくフォローしてあげたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性148名に聞いたアンケートを参考に「金欠をフォローしてくれて感謝！デート中の彼女の気遣い」をご紹介します。【１】「夕食は私が腕を振るっちゃおうかな！」とそれとなく外食を避ける「『おごって』も『晩メ