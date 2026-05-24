女性初のクラシック制覇を果たした今村聖奈騎手が、レース後ＢＳイレブンに出演。ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）で制したオークスを振り返りながら、喜びを語った。折り合いについて問われた今村騎手は「向こう正面で津村さんのリアライズルミナスが上がっていった時に、馬も歯止めがきかなくなったようにいきそうになったので、少しなだめて」と道中を回顧。直線でも「馬のパワーが有り余