女優でモデルの宮部のぞみが２３歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福の声が寄せられている。２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「２３歳になりました」と報告。「朝から私の顔４個分くらいのお花をいただいて最高の気分です。お花好き。」と明かすと、美背中があらわになった花柄のミニ丈ワンピース姿でポーズを決めるショットや幼少期ショットなどを複数アップした。続けて、「２２歳は、沢山（たくさん）の人と