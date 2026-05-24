小結・若隆景（荒汐）が、大関・霧島（音羽山）との３敗同士の優勝決定戦を制し、２２年春場所以来、史上３位のブランクとなる２５場所ぶり２度目の優勝を果たした。若隆景は１１日目に、霧島との２敗対決に完敗したが、あきらめずに１２日目から勝利を重ねた。今場所は右肘痛を抱えながらも、低い姿勢から攻める速い相撲で快進撃を見せた。初優勝後は苦難の連続だった。２３年春場所で右膝前十字じん帯を損傷の大けが