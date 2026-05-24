◆パ・リーグ西武４―３オリックス（２４日・ベルーナドーム）オリックス・山岡泰輔投手がファーム再調整となった。３年ぶりの先発で２／３回を２失点、わずか２０球で交代。負け投手こそ免れたが、厳しい結果が待っていた。実質ブルペンデーを想定していた岸田護監督は「酷ではあったんですけど、あそこで止めておかないと」と継投に入った理由を説明。「きょうにかける思いはあったと思いますけど…」と残念がった。プロ１