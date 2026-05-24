東京・小金井市で民家に強盗に入る目的でドライバーなどを持ち集まったとして、男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、干場勇生容疑者と山川龍治容疑者は、24日午前4時半ごろ、仲間と共謀して東京・小金井市で、民家の周囲をドライバーなどを持って徘徊し、強盗の準備をした疑いが持たれています。この民家は、今月初旬に何者かが敷地に侵入する事案が複数回確認されていて、警視庁は強盗に狙われる可能性が高いとみて警戒し