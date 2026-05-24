声優の増田俊樹が２４日、都内でＴＯＫＹＯＭＸのテレビアニメ「うちの弟どもがすみません」（７月３日スタート。金曜、深夜０時００分〜）の先行上映イベントに参加した。今作はオザキアキラ氏の同名漫画が原作のスイートホームラブコメ。高校１年生の女子高生・成田糸は母の再婚によって個性豊かな４人の弟ができることとなり、にぎやかな毎日が始まる。イベントでは、アニメのタイトルにあわせた“緊急謝罪会見”がスタ