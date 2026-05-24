ユーチューバー・ヒカル（34）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、超大物タレントに関する発言は「デマ」だと否定した。ヒカルは4月20日にアップした動画で、タレント・タモリについて司会能力の高さなどは認めながらも「全く面白くない」と発言し、ネット上で大炎上する事態となった。その後、一部ニュースサイトが「ヒカル、今度は所ジョージに噛みつく『所さんって全然面白くなくね？』」と題した記事をアップ