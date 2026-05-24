現在ラストツアーを行っている「嵐」が24日、民放テレビ局のCMをジャックした。ネット上では大きな反響があった。午後6時直前の30秒間のCMが全て嵐に。これまでのライブを振り返る特別映像が流された。「A・RA・SHI」をBGMに、最後は「嵐ラストステージ『We are ARASHI』FAMILYCLUBonlineにて生配信」とナレーションが入り、最終公演のライブ配信を大々的に告知した。23日にグループの公式Xが更新され、ソファに座った