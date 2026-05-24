きのう夕方、高岡市の能越自動車道上り線で大型バイクがガードケーブルに衝突し、運転していた女性が死亡しました。県警の高速道路交通警察隊によりますと、きのう午後4時20分ごろ、高岡市国吉の能越自動車道上り線で高岡ICから高岡北ICに向けて走行していた大型バイクが、道路中央のガードケーブルに衝突しました。この事故で、神奈川県川崎市の公務員、田代紀子さん58歳が右足をけがして病院に運ばれま