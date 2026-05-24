日本で俳優などとして活躍する、イラン出身のサヘル・ローズさんによるトークショーが南砺市で開かれました。このトークショーは、南砺市と砺波市で開かれているイランの民芸品を集めた展示・販売会に合わせて企画されました。アメリカ、イスラエルとの戦闘が続くイランですが、長い歴史の中で美しい民芸品を生み出してきた国でもあります。会場の大福寺は器やガラス製品など、数々のイランの民芸品