タレントの丸りおなさんが5月24日、自身のインスタグラムを更新。バイクとのショットを公開しました。【写真を見る】【 丸りおな 】バイク女子「HONDAのCB1000F」と笑顔「Honda Dream Cafeに行ってきました！！」丸りおなさんは「『HONDAのCB1000F』」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、丸りおなさんがバイクに共に笑顔を浮かべる姿などが見て取れます。 続けて「群馬県の道の駅『中山盆地』で開催されてい