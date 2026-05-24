宮舘涼太が主演するテレビ朝日系ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（土曜、後１１・００）。３０日放送の第９話では、アンドロイド・時沢エータ（宮舘）は少女漫画編集者・神尾くるみ（臼田あさ美）と交際をはじめたことを、編集部内で堂々宣言する。くるみが担当する元売れっ子漫画家・榎モカ子（山崎静代）のチーフアシスタント・田島紬を演じているのが、女優で歌手、斉藤由貴（５９）の長女、水嶋凜（２６）だ。ポ