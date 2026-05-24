7回DeNA2死、代打ビシエドが空振り三振に倒れる＝横浜DeNAは24日、ダヤン・ビシエド内野手（37）が同日のヤクルト戦（横浜スタジアム）を限りに現役引退すると発表した。本人から申し入れがあり、シーズン途中に異例な形でグラウンドに別れを告げた。ビシエドは七回2死で代打で登場。奥川に空振り三振を喫した。試合後はお立ち台で涙を流し「どんな時も素晴らしい応援を送ってくださったので力になった」とファンにあいさつ。