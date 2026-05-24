サッカーのAQUAチャレンジカップ2026OFA第50回大阪府サッカー選手権大会（U―12）（スポニチ後援）が24日、府内4会場で行われた。泉佐野南部公園会場では、小学生大会（U11）3位の大阪セントラルFCがFCWith1stを相手に、郄橋二太のゴールなどで3―0で快勝。ほかアイリスFC住吉1st、島本FC、桜丘SmileFCなどが代表決定戦に駒を進めた。次戦は、31日、OFA万博協会グラウンドで行われる。