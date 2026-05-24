秋田市で県内最大級の古本市が開催され、会場は、多くの読書家でにぎわいました。秋田市文化創造館で開催された古本市には県内外の古本店を中心に60余りのブースが設けられました。小説や絵本はもちろん高校生が制作した文芸書など出店者の個性が溢れる選りすぐりの本が並びました。この古本市は書店の数が減ってきている県内で本に触れる機会を増やそうと秋田市の市民団体が毎年、春と秋に開催しています。訪れた人たちは思