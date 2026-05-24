新生活の環境変化や五月病リスクが重なるこの時期は、メンタルヘルス不調が特に顕在化しやすいといいます。ビジネス製品・サービスのオンライン比較サービス『ミツモア』を運営する株式会社ミツモア（東京都中央区）が実施した「メンタル不調による休職が職場に与える影響」についての調査によると、メンタル不調で休職者が出た企業の約8割で業務に支障が生じ、カバー社員の1割強が自身もメンタル不調で休職する"連鎖"が起きている