岐阜県中津川市の小秀山で今月16日以降、登山客とみられる55歳の男性が行方不明となっていて、警察は24日も山を捜索しましたが、発見には至りませんでした。中津川市加子母の小秀山では16日以降、登山をしていたとみられる東京都の大学職員の男性(55)が行方不明となっています。警察によりますと、男性は16日の午前8時半に入山して午後4時には下山する予定でしたが、その後連絡が取れなくなっているということです。行方不