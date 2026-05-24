きょう（24日）午前11時半ごろ、岡山市北区建部町田地子の市道で大型バイクが転倒し、近くに倒れていた男性が死亡しました。 【地図を見る】 きょう午前11時半ごろ「バイクと男性が倒れている」と付近を通りかかった人から警察に通報がありました。 搬送先の病院で死亡確認 警察によりますと、岡山市北区横井上の男性（43）が転倒した大型バイクのそばに倒れていて、病院に運ばれましたが、午後1時27分、搬送先の病院で死亡が