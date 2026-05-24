日本とアフリカの今後の関係や、未来への展望を考えるフォーラムが、岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】「経済安全保障を考えるときにアフリカ抜きではとても考えられない」"アフリカ フォーラム"で鉱物資源の可能性などに言及【岡山】 アフリカの伝統楽器ならではの心躍る音色で会場を盛り上げます。豊富な資源や、今後の高い経済成長への期待から地球最後のフロンティアとも呼ばれるアフリカ。その可能性