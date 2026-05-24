新たなフットボールスタジアムの実現の可能性を話し合う協議会が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】「新スタジアム賛成・反対を問わず県民から幅広い意見を集め論点を整理する方針」フットボールスタジアム検討協議会【岡山】 2回目となる今回は、スタジアムに関する多様な意見を集めるためウェブなどを用いたアンケート調査を実施する案が示されました。賛成・反対を問わず、県民から幅広い意見を集