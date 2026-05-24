今や当たり前となったクラブの調整機能であるいわゆる“カチャカチャ”。 ロフト角だけでなく、ライ角も調整できるのが魅力だが「実はライ角だけでは機能的な変化はほとんどない」とクラブデザイナーの松尾好員氏は話す。一体どういうことなのか？【禁断のロボット試打】最新ドライバー24機種で一番飛ぶドライバーは？ランキングトップ10を発表！◇◇◇つかまりをよくするためにライ角をアップライトにするというのはクラブ