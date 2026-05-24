■大相撲夏場所・千秋楽（24日、両国国技館）小結・若隆景（31、荒汐）が優勝決定戦で大関・霧島（30、音羽山）を破り、2022年春場所以来、25場所ぶり2度目の優勝を果たした。2横綱2大関が不在となった夏場所、優勝争いは11勝3敗で大関・霧島、小結・若隆景の2力士の争いとなった。本割で若隆景は初対戦となった藤凌駕（23、藤島）に白星、結びの一番で大関・霧島は宇良（33、木瀬）に勝利し、12勝3敗で並んだ。優勝決定戦となった