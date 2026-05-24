東日本大震災からの復興を願い、東北6県から代表的な祭りが集結する「東北絆まつり」は24日、盛岡市で2日目を終え閉幕した。内舘茂市長は閉祭式で「華やかで夢のような時間だった。東北は一つという思いは東北の財産だ」と話した。2日間で約29万7千人が来場した。来年は福島市で開かれる。小雨の中、約1800人の行列がスタート。青森ねぶた祭のねぶたや福島わらじまつりの大わらじが沿道に傾いて飛び出すと、観客席は大きな拍手