3回、2ランを放ちナインに迎えられるソフトバンク・柳田＝みずほペイペイドームソフトバンクが接戦を制して3連勝。0―4の二回に周東の3点三塁打などで追い付き、三回は柳田が6号2ラン。6―6の八回に柳田の犠飛で勝ち越した。終盤は松本裕と杉山で逃げ切った。日本ハムは開幕からこのカード8戦全敗。