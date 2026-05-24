バレーボールのSVリーグ女子で今シーズン優勝したSAGA久光スプリングスが24日、ホームタウンの佐賀で優勝祝賀パレードを行った。【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突鳥栖の地で優勝パレードが行われるのは約13年ぶりとあって、約1万人の地元ファンが訪れ大盛り上がり。 中田久美監督（60）、栄絵里香キャプテン（35）、鳥栖市の向門慶人市長、山口祥義