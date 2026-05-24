パキスタン南西部の線路近くで爆発があり、これまでに少なくとも16人が死亡しました。【映像】黒焦げになった多数の車（現場の様子）AP通信によりますと、パキスタン南西部のバルチスタン州で24日、線路の近くで大きな爆発がありました。この爆発で近くを走行していた列車が脱線し、炎上するなどの被害が出ていて、これまでに少なくとも16人が死亡しています。負傷者も多数出ていて、犠牲者はさらに増えるとみられます。爆