くりいむしちゅー上田晋也（56）がMCを務めるTBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に24日、生出演。その前の番組「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）のMCである爆笑問題との掛け合いに臨んだ。その前にサンジャポに出ていたチームみらいの安野貴博党首から「（持ち時間が）3分間しかない党首討論、どうやればいいか教えていただきたい」と問われた。上田は「知るか〜」とツッコんだが、爆笑問題の太田光が「生