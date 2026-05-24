■これまでのあらすじ初めて会ったときから香奈は義母のことが苦手だった。両家の格差や格式にこだわる義母。それでもシングルマザーの家庭で育った自分を受け入れてくれたので我慢しようと思っている中、義母と連絡先を交換することになる。すると、義母が急に結婚式を仕切りだした。急に義母が結婚式を仕切りだしたので、私はとにかく誰でもいいから参列者を集めようと、そこまで交流のない後輩を誘うことにしました。だって、超