【その他の画像・動画等を元記事で観る】島根県出身のピアノ・トリオバンドOmoinotake。2024年1月にリリースした「幾億光年」（TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌）がストリーミング累計6億回再生を突破し、2024年を代表するラブソングとして大きな話題を呼んだ。さらに2026年3月15日には、自身初となる日本武道館公演をソールドアウトさせた。そんなOmoinotakeが、7月1日（水）より順次放送開始となるTVアニメ『花ざかりの