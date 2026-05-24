歌手の浜崎あゆみさん（47）が2026年5月19日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「同じ夢だけを君と見続けたい」浜崎さんは、「繰り返し叫ぶよ」「泣いたまま叫ぶよ」とつづり、レッスン中らしきオフショット写真12枚を投稿した。「同じ夢だけを君と見続けたい」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、ヘソ出しのグレーのハーフトップに、黒のスウェットを着用。手を振っているところ